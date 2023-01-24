Тренер NAVI по CS:GO оценил форму новичка команды
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Наставник состава Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский во время интервью на турнире BLAST Premier: Spring Groups 2023 поделился мыслями по поводу Андрея npl Кухарского, который недавно перешёл из академии в основной состав команды.
По мнению тренера, клубы должны давать больше шансов молодым игрокам.
Во-первых, он хорош механически. Это игрок нового поколения, игрок новой волны. Они учатся на более качественном CS, у них больше материала: Twitch, стримеры, FPL.
Они получают больше знаний, и качество этих знаний отличается в лучшую сторону. Думаю, многим командам стоит давать больше шансов молодым игрокам. У них больше возможностей, и они могут стать лучше.
Я начинал играть в Counter-Strike в 14 или 15 лет. Теперь представьте, что есть игрок, который начал играть в шесть лет, как в спорте. Поэтому это хороший выбор.
Natus Vincere выиграла один матч из двух в рамках BLAST Premier: Spring Groups 2023 и завтра сыграет за второе место в группе с NiP.
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