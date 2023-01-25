Продажи рогалика Dead Cells на смартфонах превысили 5 млн копий
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Студия Motion Twin, ответственная за разработку рогалика Dead Cells, сообщила, что тираж игры на мобильных устройствах превысил 5 млн копий. По словам авторов, они и мечтать не могли о таком успехе.
Dead Cells вышла на iOS в 2019 году, а на Android проект появился через год — летом 2020 года.
Фото: Twitter
Каким-то образом нам удалось достичь сумасшедшей отметки в 5 млн проданных копий Dead Cells на мобильных устройствах! Если бы кто-то сказал нам, что игра достигнет таких высот, мы бы не поверили.
Dead Cells — один из самых интересных и лучших рогаликов, в котором игрокам нужно совершенствовать своего героя и проходить различные уровни.
Dead Cells доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.
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