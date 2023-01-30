Ремейк Dead Space детально сравнили с The Callisto Protocol

Этой зимой состоялась настоящее противостояние игровых хорроров: The Callisto Protocol и ремейка Dead Space. При этом больше надежд возлагали на первую, ведь за неё отвечал Глен Скофилд, создатель оригинального «Мёртвого космоса». Блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить два проекта и выявить победителя с технической точки зрения.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Krafton/EA.
Автор сравнил графику, освещение, эффекты, анимации, физику обеих игр. The Callisto Protocol может похвастаться лучшей детализацией персонажей и несколько более плавной анимацией, во всём остальном ремейк Dead Space выглядит куда современнее. И это вполне логично, учитывая, что проект EA вышел только на ПК, PS5 и Xbox Series, в то время как новая игра Глена Скофилда заглянула и на прошлое поколение консолей.
Пока неясно, получат ли оба хоррора продолжение, однако в концовке Dead Space разработчики из Motive открыто намекают на это.
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