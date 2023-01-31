Для ремейка Dead Space вышел первый патч. Графика стала чётче

27 января состоялся выход Dead Space — ремейка культового хоррора от студии Motive. Геймеры приняли игру положительно, однако многие пожаловались на технологию VRS, из-за которой графика в тёмных участках выглядела нечётко и размывала некоторые объекты.
Спустя три дня авторы выпустили первый патч, который исправляет проблему. Обновление уже доступно на PlayStation 5 и в Steam, а в скором времени доберётся до Xbox Series и EA App. Первые пользователи сообщают о куда более чёткой картинке — судя по всему, разработчики просто отключили VRS, тем самым избавившись от неприятного бага.
При этом ПК-версия игры всё ещё страдает от статтеров при загрузке локаций, а геймеры на консолях продолжают сталкиваться с вылетами в финальных главах. EA попросила игроков сообщать обо всех проблемах на своём форуме технической поддержки.
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