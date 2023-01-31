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Для ремейка Dead Space вышел первый патч. Графика стала чётче

Для ремейка Dead Space вышел первый патч. Графика стала чётче
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27 января состоялся выход Dead Space — ремейка культового хоррора от студии Motive. Геймеры приняли игру положительно, однако многие пожаловались на технологию VRS, из-за которой графика в тёмных участках выглядела нечётко и размывала некоторые объекты.

Спустя три дня авторы выпустили первый патч, который исправляет проблему. Обновление уже доступно на PlayStation 5 и в Steam, а в скором времени доберётся до Xbox Series и EA App. Первые пользователи сообщают о куда более чёткой картинке — судя по всему, разработчики просто отключили VRS, тем самым избавившись от неприятного бага.

При этом ПК-версия игры всё ещё страдает от статтеров при загрузке локаций, а геймеры на консолях продолжают сталкиваться с вылетами в финальных главах. EA попросила игроков сообщать обо всех проблемах на своём форуме технической поддержки.

Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space
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