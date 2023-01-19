Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space

На следующей неделе, 27 января, выйдет ремейк Dead Space — возрождение культового научно-фантастичного хоррора EA. Для индустрии это важное событие, ведь премьера ознаменует «год хорроров в играх». Но ещё это означает, что издатель по-настоящему начал верить в успех старомодных сюжетных игр.

Мы собрали всё важное про грядущий релиз!

Трейлер ремейка Dead Space

Про что вообще Dead Space

Это научно-фантастический хоррор, события которого разворачиваются на огромном судне USG «Ишимура». С его помощью человечество добывает ресурсы путём «дробления» планет. Однако неожиданно связь с кораблём пропадает, и на разведку отправляют небольшое судно с инженером Айзеком Кларком — он главный герой.

По прибытии оказывается, что на «Ишимуре» соблюдается полная тишина — питание работает с перебоями, а никого из экипажа не видно. Вскоре команда впервые сталкивается со страшными монстрами. Это некроморфы, мутировавшие члены судна. Как началась эпидемия — главный вопрос.

Dead Space Фото: EA

Геймплейно Dead Space — это современная версия Resident Evil со своими особенностями. К примеру, врагам нужно отстреливать конечности, а не просто стрелять в голову. А начальный арсенал Айзека состоит из инженерных инструментов — и они отлично подходят для уничтожения монстров.

Ещё Dead Space запомнилась замечательным дизайном звука — игрок буквально ощущал на себе каждый шорок. Издаваемые звуки передвижения монстров могли оказаться работой корабля, что заметно прибавляло в атмосфере — никогда не было понятно, чего стоит ожидать впереди.

Чем удивляет ремейк Dead Space

Хоть на первый взгляд может показаться, что новая версия создаётся один в один с оригиналом, на деле это абсолютно не так. Ремейк — это новая игра по мотивам оригинала. Наиболее понятный пример: как ремейк Resident Evil 2 выглядел по отношению к оригиналу. При этом Dead Space идёт даже дальше.

Во-первых. От структуры «уровней» из оригинала отказалась. Теперь корабль «Ишимура» — это единая локация без экранов загрузки. В ремейке добраться до разных частей судна можно несколькими путями. В целом навигацию пытаются сделать понятнее — даже кошмарную 3D-карту заменит удобный 2D-вариант.

А ещё переделали полёты без гравитации Фото: EA

Во-вторых. Разработчики создали специального «Режиссёра». Наиболее понятный аналог — «Режиссёр» из Left 4 Dead, задача которого была изучать обстановку и держать игроков в тонусе, правильно отправляя толпы врагов на отряд. В Dead Space искусственный интеллект будет отвечать не только за появление врагов, но даже за освещение, звуки, анимации, элементы окружения и даже галлюцинации главного героя.

Изначально «Режиссёра» создавали для заполнения новых локаций, связывающих секторы корабля, но находка оказалась настолько эффективной, что в финальной версии искусственный интеллект работает на протяжении всей игры.

Если у разработчиков всё получится, то «Режиссёр» сделает каждое новое прохождение ремейка освежающим, поскольку многие элементы при прохождении будут меняться. У ИИ порядка 400 комбинаций действий. Ключевая цель «Режиссёра» — добиться страха неизвестности.

В-третьих. Ремейк куда темнее и мрачнее оригинала. Разработчики хотели добиться большего контраста в картинке — в оригинале освещение примерно одинаковое на протяжении всей игры, однако в ремейке куда больше мрачных и светлых сцен, что даёт большую эмоциональную отдачу.

Dead Space (2008) Dead Space (2023)

В-четвёртых. Разработчики перелопатили весь сюжет — в некоторых местах его значительно расширили, а где-то добавили больше отсылок на грядущие событие и общее положение вселенной. К примеру, теперь про родителей Айзека и причины его ненависти к местной церкви мы узнаем из диалогов.

В-пятых. Айзек заговорит. В первой Dead Space протагонист был молчаливым, а голос обрёл только в Dead Space 2. Правда, в ремейке он не будет сильно разговорчивым, а большую часть времени будет вести диалоги с персонажами, отвечая на их вопросы и реплики. Иногда может и промолчать.

В-шестых. Внешность Айзека заметно переделали — он теперь похож на Ганнера Райта, который исполнял его роль всё это время. Но фанатам не очень понравилось, что на Айзека из оригинальной трилогии он теперь совсем не похож.

Новый Айзек Фото: EA

В-седьмых. Для ремейка реализовали высокую детализацию строения монстров: за кожей скрываются мясо, мышцы и кости. Стреляя по конечностям, можно просто отстрелить кожу, тогда будет видно мясо и кости. Это должно заметно влиять на уровень погружения и сам геймплей.

В-восьмых. Какие-то сцены и уровни из ремейка уберут — но лишь те, что мешали или были ненужными. В целом разработчики отмечают, что наибольшей переделке подверглась вторая половина Dead Space, тогда как первые главы и без того были отличными.

И это лишь ключевые нововведения ремейка, но далеко не все.

Сравнение оригинала и ремейка Dead Space

Dead Space (2008) Dead Space (2023)

Dead Space (2008) Dead Space (2023)

Dead Space (2008) Dead Space (2023)

Dead Space (2008) Dead Space (2023)

Системные требования ремейка Dead Space

Минимальные:

Процессор — AMD Ryzen 5 2600x или Intel Core i5-8600

Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070

Оперативная память — 16 ГБ

Версия DirectX — 12

Место на диске — 50 ГБ.

Рекомендуемые:

Процессор — AMD Ryzen 5 5600x или Core i5-11600K

Видеокарта — AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070

Оперативная память — 16 ГБ.

На консолях у ремейка будет два режима работы:

качество — 4К при 30 FPS с трассировкой лучей;

производительность — 1440р при 60 FPS без трассировки лучей.

Dead Space (2023) Фото: EA

Выход в России

К сожалению, EA приостановила деятельность в России, и официально ремейк Dead Space в стране продавать не будут. Однако розничные магазины, такие как «М.Видео», уже подтвердили планы привезти диски с игрой для консолей. Это случится через две-три недели после выхода, то есть где-то в середине февраля.

Цифровые копии также никто не отменял: на консолях игру можно легко приобрести в других странах, а на ПК придётся пошаманить со сменой региона Steam или Epic Games Store.