Star Wars Jedi: Survivor отложили, а мобильные Battlefield и Apex Legends отменили

EA сделала сразу несколько важных объявлений в момент выпуска своего квартального отчёта. Тезисно рассказываем о главном.

Star Wars Jedi: Survivor отложили с 17 марта на 28 апреля.

Battlefield Mobile отменили, а освободившееся ресурсы пойдут на поддержку Battlefield 2042 и начальные этапы разработки следующих игр серии для ПК и консолей.

Apex Legends Mobile также закроют — серверы перестанут работать 1 мая.

Студия Industrial Toys, которая работала над Battlefield Mobile, закроется.

Общие показатели EA за четвёртый квартал 2022 года показали ежегодное падение — выручка снизилась на 9%, а за весь финансовый год падение может составить 1%. Продажи игр снизились на 15%, но дополнения и микроплатежи стали продаваться на 4% активнее.