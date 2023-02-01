Star Wars Jedi: Survivor отложили, а мобильные Battlefield и Apex Legends отменили
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EA сделала сразу несколько важных объявлений в момент выпуска своего квартального отчёта. Тезисно рассказываем о главном.
- Star Wars Jedi: Survivor отложили с 17 марта на 28 апреля.
- Battlefield Mobile отменили, а освободившееся ресурсы пойдут на поддержку Battlefield 2042 и начальные этапы разработки следующих игр серии для ПК и консолей.
- Apex Legends Mobile также закроют — серверы перестанут работать 1 мая.
- Студия Industrial Toys, которая работала над Battlefield Mobile, закроется.
Общие показатели EA за четвёртый квартал 2022 года показали ежегодное падение — выручка снизилась на 9%, а за весь финансовый год падение может составить 1%. Продажи игр снизились на 15%, но дополнения и микроплатежи стали продаваться на 4% активнее.
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