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Star Wars Jedi: Survivor отложили, а мобильные Battlefield и Apex Legends отменили

Star Wars Jedi: Survivor отложили, а мобильные Battlefield и Apex Legends отменили
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EA сделала сразу несколько важных объявлений в момент выпуска своего квартального отчёта. Тезисно рассказываем о главном.

  • Star Wars Jedi: Survivor отложили с 17 марта на 28 апреля.
  • Battlefield Mobile отменили, а освободившееся ресурсы пойдут на поддержку Battlefield 2042 и начальные этапы разработки следующих игр серии для ПК и консолей.
  • Apex Legends Mobile также закроют — серверы перестанут работать 1 мая.
  • Студия Industrial Toys, которая работала над Battlefield Mobile, закроется.

Общие показатели EA за четвёртый квартал 2022 года показали ежегодное падение — выручка снизилась на 9%, а за весь финансовый год падение может составить 1%. Продажи игр снизились на 15%, но дополнения и микроплатежи стали продаваться на 4% активнее.

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