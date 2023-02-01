Ubisoft выпустила сиквел Valiant Hearts, но этого никто не заметил

Сегодня состоялся релиз Valiant Hearts: Coming Home — это сиквел Valiant Hearts: The Great War, вышедшей в 2014 году. Проблема в том, что выход игры, скорее всего, мало кто заметил.

Примечательно, что релиз игры состоялся только на мобильных устройствах для подписчиков Netflix. Почему Ubisoft решила продавать игру именно так, неизвестно. Сюжет Coming Home расскажет о выживших в период Первой мировой войны. Героям предстоит вернуться домой и не потерять рассудок от ужасов войны.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Valiant Hearts: The Great War получила отличные оценки от аудитории и критиков. Игру полюбили за интересный, трогательный сюжет и персонажей. Coming Home, вероятно, примут прохладнее.