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Россиянин защитил диплом с помощью нейросети ChatGPT

Россиянин защитил диплом с помощью нейросети ChatGPT
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Весь интернет обсуждает одну занятную историю, которая произошла совсем недавно. Студент московского университета Александр Жданов рассказал, что сумел успешно защитить диплом, над которым он почти не работал.

Дело в том, что Жданов решил не тратить много времени на его написание, а отдал самую сложную часть текстовой нейросети ChatGPT от компании OpenAI. По словам Александра, суммарно на диплом он потратил 23 часа, тогда как у других студентов на работу ушло несколько недель.

Фото: Twitter

Александр отметил, что уже работает по специальности, поэтому диплом ему нужен. Также парень детально поделился своим опытом использования ChatGPT. Если коротко, то нейросеть получила запрос на определённую тему, а затем развила её до уровня большого текста. Помимо этого, Александру пришлось добавить что-то от себя и взять немного материала из чужого текста, но львиную долю выполнила нейросеть.

В итоге оригинальность диплома составила 82%, а Александр Жданов получил оценку «удовлетворительно». Не такой высокий результат, но эксперимент получился необычный.

Александр пообщался с газетой «Коммерсантъ» и рассказал, что в университете узнали о том, что работа была написана нейросетью, поэтому Жданова вызвали для разговора и дальнейших действий.

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