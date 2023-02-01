Россиянин защитил диплом с помощью нейросети ChatGPT

Весь интернет обсуждает одну занятную историю, которая произошла совсем недавно. Студент московского университета Александр Жданов рассказал, что сумел успешно защитить диплом, над которым он почти не работал.

Дело в том, что Жданов решил не тратить много времени на его написание, а отдал самую сложную часть текстовой нейросети ChatGPT от компании OpenAI. По словам Александра, суммарно на диплом он потратил 23 часа, тогда как у других студентов на работу ушло несколько недель.

Фото: Twitter

Александр отметил, что уже работает по специальности, поэтому диплом ему нужен. Также парень детально поделился своим опытом использования ChatGPT. Если коротко, то нейросеть получила запрос на определённую тему, а затем развила её до уровня большого текста. Помимо этого, Александру пришлось добавить что-то от себя и взять немного материала из чужого текста, но львиную долю выполнила нейросеть.

В итоге оригинальность диплома составила 82%, а Александр Жданов получил оценку «удовлетворительно». Не такой высокий результат, но эксперимент получился необычный.

Александр пообщался с газетой «Коммерсантъ» и рассказал, что в университете узнали о том, что работа была написана нейросетью, поэтому Жданова вызвали для разговора и дальнейших действий.