Sony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми
Поделиться
Уже 9 мая Sony закроет PS Plus Collection — сборник из 18 игр с PS4, доступных подписчикам PS Plus на PS5. Они останутся в коллекции пользователей, продолжающих пользоваться подпиской, однако для новых игроков сервис будет закрыт.
Таким образом, тем, кто захочет сохранить все 18 проектов в своей PS Plus, необходимо активировать подписку хотя бы единожды до 9 мая. Если сделать это после указанной даты, то игры навсегда пропадут из сервиса.
Список игр из PS Plus Collection
- Bloodborne
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- God of War
- Infamous Second Son
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Until Dawn
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- Fallout 4
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat X
- Resident Evil 7
- Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25
-
15:01
-
14:50
-
14:15
-
14:10
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
Партнерский контент