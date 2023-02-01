Sony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми

Уже 9 мая Sony закроет PS Plus Collection — сборник из 18 игр с PS4, доступных подписчикам PS Plus на PS5. Они останутся в коллекции пользователей, продолжающих пользоваться подпиской, однако для новых игроков сервис будет закрыт.

Таким образом, тем, кто захочет сохранить все 18 проектов в своей PS Plus, необходимо активировать подписку хотя бы единожды до 9 мая. Если сделать это после указанной даты, то игры навсегда пропадут из сервиса.

Список игр из PS Plus Collection