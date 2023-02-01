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Sony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми

Sony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми
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Уже 9 мая Sony закроет PS Plus Collection — сборник из 18 игр с PS4, доступных подписчикам PS Plus на PS5. Они останутся в коллекции пользователей, продолжающих пользоваться подпиской, однако для новых игроков сервис будет закрыт.

Таким образом, тем, кто захочет сохранить все 18 проектов в своей PS Plus, необходимо активировать подписку хотя бы единожды до 9 мая. Если сделать это после указанной даты, то игры навсегда пропадут из сервиса.

Список игр из PS Plus Collection

  • Bloodborne
  • Days Gone
  • Detroit: Become Human
  • God of War
  • Infamous Second Son
  • The Last Guardian
  • The Last of Us Remastered
  • Until Dawn
  • Uncharted 4: A Thief’s End
  • Batman: Arkham Knight
  • Battlefield 1
  • Fallout 4
  • Final Fantasy XV Royal Edition
  • Monster Hunter: World
  • Mortal Kombat X
  • Resident Evil 7
  • Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
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