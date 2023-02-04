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Слух: Gran Turismo 8 уже в работе

Слух: Gran Turismo 8 уже в работе
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Глава Polyphony Digital Кадзунори Ямаути в интервью изданию Game Watch намекнул на разработку новой игры серии Gran Turismo. Есть вероятность, что он с командой уже делают восьмую часть культового гоночного цикла.

Вообще-то, да. Мы начинаем работать над следующим проектом, но пока я не могу об этом говорить. Жаль, что я не могу много об этом рассказать (смеётся).

В интервью редакторы Game Watch подчеркнули, что Sony разрабатывает следующую часть Gran Turismo. По их словам, игра будет «оптимизирована для будущего устройства». Важно отметить, что это не слова Кадзунори Ямаути.

Ямаути принял участие и в экранизации своей легендарной игровой серии. Он её исполнительный продюсер. Съёмки ленты завершились в декабре прошлого года. А премьера состоится 11 августа этого года.

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Съёмки экранизации Gran Turismo завершены
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