Видео: Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» — в уморительной рекламе чипсов

Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернулись к образам Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана — главным героям культового сериала «Во все тяжкие». Актёры перевоплотились для рекламы чипсов PopCorners и сделали это в самом юморном стиле.

Видео доступно на YouTube-канале PopCorners. Права на видео принадлежат PopCorners и AMC.

По сюжету ролика Уолтер и Джесси придумывают формулу вкуснейших снеков, после чего предлагают местному бизнесмену Туко Саламанке сотрудничество. Тот оказывается в полном восторге от вкуса и предсказывает всем троим большое будущее.

Рекламу чипсов PopCorners покажут в перерыве Супербоула — крупнейшего спортивного события в США. Рекламные блоки на ивенте считаются самыми дорогими в истории. В этом году Супербоул пройдёт 12 февраля.