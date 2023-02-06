Видео: Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» — в уморительной рекламе чипсов
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Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернулись к образам Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана — главным героям культового сериала «Во все тяжкие». Актёры перевоплотились для рекламы чипсов PopCorners и сделали это в самом юморном стиле.
Видео доступно на YouTube-канале PopCorners. Права на видео принадлежат PopCorners и AMC.
По сюжету ролика Уолтер и Джесси придумывают формулу вкуснейших снеков, после чего предлагают местному бизнесмену Туко Саламанке сотрудничество. Тот оказывается в полном восторге от вкуса и предсказывает всем троим большое будущее.
Рекламу чипсов PopCorners покажут в перерыве Супербоула — крупнейшего спортивного события в США. Рекламные блоки на ивенте считаются самыми дорогими в истории. В этом году Супербоул пройдёт 12 февраля.
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