Игроки Virtus.pro вышли в плей-офф IEM Katowice, где сыграют против NAVI

Российские киберспортсмены из клуба Virtus.pro (из-за санкций выступают под нейтральным названием Outsiders) выиграли два матча в заключительный день группового этапа Intel Extreme Masters Katowice 2023 по CS:GO и заработали последнюю путёвку в четвертьфинал турнира.
Сначала пятёрка Джами Jame Али уверенно разобралась с европейской OG, которая играла с заменой из-за болезни игрока, — 2:0 (16:7, 16:12). Поздно вечером в напряжённой борьбе «мишки» смогли победить Complexity Gaming из США — 2:1 (19:15, 13:16, 16:13).
Стадия плей-офф IEM Katowice начнётся послезавтра. Первым соперником Outsiders станет NAVI, матч запланирован на 10 февраля (17:30 мск).
Фото: Liquipedia
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир этого года по CS:GO. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.
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