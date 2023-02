Главное с Nintendo Direct от 9 февраля: The Legend of Zelda, Metroid Prime и другие игры

Nintendo провела 40-минутное шоу Direct, но по-настоящему крупных анонсов на нём не было — уж точно не для обычного игрока для России. Однако мы всё равно расскажем о самом главное с мероприятия.

Показали геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Тут Линк очень много ездит на разной технике и, скорее всего, тут позволят строить собственные машины для перемещения по миру. В остальном ничего нового не показали. Релиз всё ещё 12 мая. Также это будет первая игра Nintendo за $ 70.

Коллекционное издание игры:

Анонсирован долгожданный ремастер Metroid Prime. Самое приятное, что его выпустят сразу же — релиз состоится в ближайшие минуты.

Level-5 анонсировала сразу две игры. Сначала представили японскую ролевую игру Deca Police про полицейских…

А вторым проектом оказалась новая игра про Профессора Лейтона — Professor Layton and The New World of Steam.

У Pikmin 4 появился геймплейный трейлер с датой выхода — 21 июля.

Подписчики Nintendo Switch Online получили приятные добавки. Сегодня в сервис добавят игры для Game Boy и Game Boy Advanced — последняя, правда, только для расширенной подписки.

