Главное с Nintendo Direct от 9 февраля: The Legend of Zelda, Metroid Prime и другие игры

Nintendo провела 40-минутное шоу Direct, но по-настоящему крупных анонсов на нём не было — уж точно не для обычного игрока для России. Однако мы всё равно расскажем о самом главное с мероприятия.
Показали геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Тут Линк очень много ездит на разной технике и, скорее всего, тут позволят строить собственные машины для перемещения по миру. В остальном ничего нового не показали. Релиз всё ещё 12 мая. Также это будет первая игра Nintendo за $ 70.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
Коллекционное издание игры:
Анонсирован долгожданный ремастер Metroid Prime. Самое приятное, что его выпустят сразу же — релиз состоится в ближайшие минуты.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
Level-5 анонсировала сразу две игры. Сначала представили японскую ролевую игру Deca Police про полицейских…
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Nintendo.
А вторым проектом оказалась новая игра про Профессора Лейтона — Professor Layton and The New World of Steam.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
У Pikmin 4 появился геймплейный трейлер с датой выхода — 21 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
Подписчики Nintendo Switch Online получили приятные добавки. Сегодня в сервис добавят игры для Game Boy и Game Boy Advanced — последняя, правда, только для расширенной подписки.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.
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