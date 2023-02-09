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Ремастер Metroid Prime детально сравнили с оригиналом 2002 года

Ремастер Metroid Prime детально сравнили с оригиналом 2002 года
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Вчера Nintendo на своей презентации представила ремастер Metroid Prime. Более того, компания и выпустила тайтл сразу же после анонса — он уже доступен на Nintendo Switch.

Издание GameSpot выпустило сравнительный ролик с ремастером и оригинальной Metroid Prime. Разница между двумя версиями действительно заметна. По мнению эксперта Джона Линнемана из Digital Foundry, игра выглядит почти как ремейк, поскольку в ней много переработанных ассетов и визуальных улучшений.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Nintendo.

Ремастер Metroid Prime доступен для покупки в магазине Nintendo. Русский язык проект не поддерживает. Оригинальная игра вышла в 2002 году и понравилась как критикам, так и геймерам.

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