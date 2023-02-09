Бен Аффлек и Мэтт Дэймон — в первом трейлере фильма о становлении Nike
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Amazon Studios презентовала первый трейлер фильма AIR. Картина расскажет о продавце кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредителе компании Филе Найте — о том, как они смогли подписать контракт с молодой звездой баскетбола Майклом Джорданом. В результате этого сотрудничества бренд прославился на весь мир.
Дебютный трейлер фильма AIR
Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон («Отступники», «Одиннадцать друзей Оушена»), Джейсон Бейтман («Озарк») и Бен Аффлек, который также выступил режиссёром и сценаристом проекта.
Сначала фильм покажут в кинотеатрах — премьера намечена на 5 апреля. После кинопроката он станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.
Напомним: Мэтт Дэймон и Бэн Аффлек начинали карьеру в Голливуде вместе. Они вдвоём снялись в нескольких нашумевших фильмах, в том числе в «Догме» Кевина Смита. А за сценарий для картины «Умница Уилл Хантинг» в 1998 году оба получили первого «Оскара».
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