Источник: из DLC для Modern Warfare 2 делают новую Call of Duty на 2023 год

Activision отказалась от планов выпускать дополнение для Call of Duty: Modern Warfare 2 в пользу новой Call of Duty. Об этом сообщают надёжные инсайдеры Том Хендерсон и Джейсон Шрайер.

Давайте начнём с контекста. В начале 2022 года Activision решила отложить Call of Duty от Treyarch (Black Ops) на 2024 год, а вместо новой Call of Duty сделать платное DLC для Modern Warfare 2 от студии Sledgehammer (WWII, Vanguard). Таким образом, MW2 должна была получить целых два года активной поддержки. Однако планы, к сожалению, изменились.

Как сообщают СМИ, в конце года нас ждёт полноценная новая Call of Duty от Sledgehammer — с сюжетной кампанией в мире Modern Warfare и отдельным от Modern Warfare 2 мультиплеером.

График выпуска новой Call of Duty

Первая бета (PlayStation) — 6–10 октября

Вторая бета (все) — 12–16 октября

Ранний доступ к кампании на PlayStation — 2 ноября

Полный релиз — 10 ноября.

К тому же игра выйдет на старых консолях, PS4 и Xbox One, вдобавок к PS5, Xbox Series и ПК. Если говорить о наполнении, то шутер вообще могут назвать Modern Warfare 3, а мультиплеер будет состоять в основном из ремастеров культовых карт.