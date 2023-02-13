«Готов к приключению?». Вышел свежий ролик третьего сезона «Мандалорца»

DIsney выпустила короткий рекламный ролик третьего сезона «Мандалорца» с Педро Паскалем. В нём авторы показали новые кадры с главным героем, а также малышом Грогу — вместе персонажи снова отправятся в опасное приключение.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney
В новом сезоне главному герою предстоит отвечать перед своими собратьями за то, что он решил снять шлем. По закону мандалорцев, делать это категорически запрещено. В продолжении авторы также раскроют больше информации о культуре этого воинственного сообщества и расскажут об их уникальной мифологии.
Третий сезон «Мандалорца» стартует 1 марта 2023 года в онлайн-кинотеатре Disney+. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по решили немного сместить.
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