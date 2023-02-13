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Virtus.pro представила новый состав по PUBG Mobile

Virtus.pro представила новый состав по PUBG Mobile
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал новый состав по дисциплине PUBG Mobile, который будет представлять российскую организацию в сезоне 2023 года.

Все игроки, которые выступали за VP осенью, уже покинули ростер команды ранее. Клуб поблагодарил их за совместный путь и пожелал удачи в карьере.

Тренер Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу собрал абсолютно новый состав, в который вошли по два игрока из России и Украины — в том числе MVP осеннего сезона главной европейской лиги Богдан MONEYKEN Бойко из Qodex.

Новый состав Virtus.pro по PUBG Mobile:

  • Алексей Purp1e Асанов;
  • Богдан MONEYKEN Бойко;
  • Монлам OFHAZE Цыдыпов;
  • Нелик Folly Продан;
  • Максим SINGLE Старовецкий;
  • Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу (тренер).
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