Virtus.pro представила новый состав по PUBG Mobile
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал новый состав по дисциплине PUBG Mobile, который будет представлять российскую организацию в сезоне 2023 года.
Все игроки, которые выступали за VP осенью, уже покинули ростер команды ранее. Клуб поблагодарил их за совместный путь и пожелал удачи в карьере.
Тренер Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу собрал абсолютно новый состав, в который вошли по два игрока из России и Украины — в том числе MVP осеннего сезона главной европейской лиги Богдан MONEYKEN Бойко из Qodex.
Новый состав Virtus.pro по PUBG Mobile:
- Алексей Purp1e Асанов;
- Богдан MONEYKEN Бойко;
- Монлам OFHAZE Цыдыпов;
- Нелик Folly Продан;
- Максим SINGLE Старовецкий;
- Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу (тренер).
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