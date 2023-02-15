Презентация обновления 3.5 для Genshin Impact состоится 17 февраля

Студия HoYoverse анонсировала презентацию обновления 3.5 «Дыхание ветряных цветов» для Genshin Impact. Трансляция с описанием основных нововведений патча пройдёт в эту пятницу, 17 февраля.
Эфир на Twitch начнётся в 15:00 по московскому времени, а в 16:00 стартует стрим на YouTube с русскими субтитрами.
На постерах презентации в разных регионах, помимо новых персонажей Дэхью и Мики, также изображены Альбедо, Коллеи, Сайно или Аль-Хайтам. Обычно это означает, что героев можно будет получить с помощью молитвы события, или что с их участием планируется провести внутриигровой ивент.
Фото: Nuke73 Telegram
Обновление «Дыхание ветряных цветов» должно выйти в Genshin Impact 1 марта. Ожидается, что патч добавит в игру Дэхью и Мику, а также новое оружие и серию внутриигровых событий.
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