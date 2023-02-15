Мы уже играем в Atomic Heart. Задавайте ваши вопросы — мы ответим на них в обзоре игры!
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До выхода Atomic Heart остаётся меньше недели, а мы уже получили копии для ПК и PS5 — наш обзор шутера выйдет 20 февраля в 16:00 МСК, за несколько часов до релиза игры 21-го числа.
Мы хотим быть максимально полезными для наших читателей, поэтому в первую очередь хотим узнать, а что интересно вам узнать об игре — задавайте вопросы в комментариях здесь или переходите в наш канал «Телеграм»-канал.
Atomic Heart — дебютный проект некогда московской студии Mundfish, события которого разворачиваются в альтернативном прошлом, где СССР оказалась очень успешной в создании роботов. В момент запуска новой технологии, правда, киберподчинённые начали атаковать всё живое.
Игра выходит 21 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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