Фанаты озвучили главного героя «Скайрима» с помощью нейросетей

Фанатское сообщество The Elder Scrolls 5: Skyrim не перестаёт удивлять. Спустя 11 лет после релиза оригинальной игры пользователи продолжают выпускать впечатляющие модификации, серьёзно влияющие на впечатления от проекта.

Так, фанат под ником MrCoby220 уже несколько месяцев работает над модификацией Dragonborn Voice Over, добавляющей в игру полноценную озвучку главного героя. Автор добавил в игру уже более 7000 строк диалогов, озвученных с помощью нейросети ElevenLabs AI. Самое интересное, что голос персонажа звучит очень натурально — мод выдают разве что редкие роботизированные звуки и долгая пауза в общении с ботами.

Видео доступно на YouTube-канале Mathiew May. Права на видео принадлежат Bethesda

Сейчас Dragonborn Voice Over находится в стадии разработки: к релизу MrCoby220 планирует добавить в том числе и мужские голоса, исправить звуковые ошибки и протестировать модификацию в самых разных ситуациях. Мод уже можно скачать на сайте NexusMods, однако работать он будет только в английской версии специального издания «Скайрима».