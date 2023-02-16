Источник: продолжение Metro Exodus может выйти в 2024 году
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Как сообщают источники журналиста Тома Хендерсона, новая часть серии Metro вступает в финальную стадию разработки. Игру уже можно пройти от начала до конца и не встретить критических багов.
Каких-либо сюжетных подробностей об игре нет, однако авторы из 4A Games ещё несколько лет назад обещали продолжить работу над крупнобюджетными одиночными приключениями. Как уточняют источники, в новой Metro будут привычные для серии элементы, включая стрельбу, стелс и крафтинг.
Если всё пойдёт по плану студии, то игру должны показать всему миру уже в этом году, а релиз состоится в 2024-м. Как и отмечалось ранее, это будет релиз для платформ нового поколения, то есть Metro 4 точно не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.
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