Источник: продолжение Metro Exodus может выйти в 2024 году

Как сообщают источники журналиста Тома Хендерсона, новая часть серии Metro вступает в финальную стадию разработки. Игру уже можно пройти от начала до конца и не встретить критических багов.

Каких-либо сюжетных подробностей об игре нет, однако авторы из 4A Games ещё несколько лет назад обещали продолжить работу над крупнобюджетными одиночными приключениями. Как уточняют источники, в новой Metro будут привычные для серии элементы, включая стрельбу, стелс и крафтинг.

Если всё пойдёт по плану студии, то игру должны показать всему миру уже в этом году, а релиз состоится в 2024-м. Как и отмечалось ранее, это будет релиз для платформ нового поколения, то есть Metro 4 точно не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.