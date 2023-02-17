Авторы Atomic Heart показали озвучку на разных языках на примере сцены с близняшками

Авторы Atomic Heart из студии Mundfish показали, что игра будет поддерживать озвучку на девяти языках мира, включая русский. Другие доступные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский, итальянский, бразильский португальский и польский.

В качестве примера команда показала фрагмент с нашумевшими близняшками-роботами, которые передают главному герою Сергею Нечаеву ключ.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Atomic Heart развернётся в альтернативном СССР и расскажет о восстании роботов.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Обзоры игры появятся 20 февраля в 16:00 мск. Наш материал о проекте тоже выйдет в это время.