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В Hearthstone резко подорожали предметы для жителей Аргентины, Турции и Казахстана

В Hearthstone резко подорожали предметы для жителей Аргентины, Турции и Казахстана
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Как обратили внимание пользователи форума Noob Club, вместе с релизом обновления 25.4 в Hearthstone сильно подняли региональные цены на внутриигровые товары.

Сильнее всего стоимость предметов поднялась в Аргентине — на 600-700%. В несколько раз меньше, но также существенно цены повысились в Чили и Турции — на 200% и 140% соответственно. В Бразилии стоимость поднялась на 120%, а в Казахстане всего на 30%.

В Blizzard отметили, что изменения также коснутся и других регионов, включая Великобританию, Австралию и Южную Корею. Судя по всему, подорожание в первую очередь связано с изменением курсов валют в определённых странах и общей тенденцией на увеличение региональных цен в тех местах, где они были очень низкими.

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