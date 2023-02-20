В Hearthstone резко подорожали предметы для жителей Аргентины, Турции и Казахстана
Поделиться
Как обратили внимание пользователи форума Noob Club, вместе с релизом обновления 25.4 в Hearthstone сильно подняли региональные цены на внутриигровые товары.
Сильнее всего стоимость предметов поднялась в Аргентине — на 600-700%. В несколько раз меньше, но также существенно цены повысились в Чили и Турции — на 200% и 140% соответственно. В Бразилии стоимость поднялась на 120%, а в Казахстане всего на 30%.
В Blizzard отметили, что изменения также коснутся и других регионов, включая Великобританию, Австралию и Южную Корею. Судя по всему, подорожание в первую очередь связано с изменением курсов валют в определённых странах и общей тенденцией на увеличение региональных цен в тех местах, где они были очень низкими.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
19:22
-
19:20
-
18:54
-
18:27
-
18:24
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46
-
18:16
-
17:40
-
16:52
Партнерский контент