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Star Wars Jedi: Survivor хотят перевести на русский язык — с озвучкой

Star Wars Jedi: Survivor хотят перевести на русский язык — с озвучкой
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Поскольку многие игровые компании приостановили свою деятельность в России часть новинок осталась без русского языка. К примеру, Gotham Knights, Need for Speed Unbound или ремейк Dead Space.

Star Wars Jedi: Survivor от EA также оказалась в списке неугодных, однако недавно на YouTube-канале «Кеноби одобряет!» вышло интервью с актёром Михаилом Мартьяновым — русским голосом главного героя Star Wars Jedi: Fallen Order Кэла Кестиса. Актёр отметил, что у продолжения, «вероятнее всего», будет русская локализация.

По его словам, сейчас идут переговоры о том, чтобы российская студия взялась за перевод. Правда, даже сам Михаил до конца не знает, идёт ли речь об официальной локализации — в последнее время энтузиасты берутся за перевод.

«Чемпионат» обратился к Михаилу лично, чтобы прояснить ситуацию, но какой-то конкретики актёр дать не смог.

Я, к сожалению, не помогу в этом вопросе. Я только получил инфу от агента, что идут переговоры о русском озвучании этой игры. А кто будет этим заниматься и на каком основании, мне не известно.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Интервью с Михаилом Мартьяновым на «Кеноби одобряет!»

Видео доступно на YouTube-канале «Кеноби одобряет!». Права на видео принадлежат «Кеноби одобряет!».

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