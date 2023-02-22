Star Wars Jedi: Survivor хотят перевести на русский язык — с озвучкой

Поскольку многие игровые компании приостановили свою деятельность в России часть новинок осталась без русского языка. К примеру, Gotham Knights, Need for Speed Unbound или ремейк Dead Space.
Star Wars Jedi: Survivor от EA также оказалась в списке неугодных, однако недавно на YouTube-канале «Кеноби одобряет!» вышло интервью с актёром Михаилом Мартьяновым — русским голосом главного героя Star Wars Jedi: Fallen Order Кэла Кестиса. Актёр отметил, что у продолжения, «вероятнее всего», будет русская локализация.
По его словам, сейчас идут переговоры о том, чтобы российская студия взялась за перевод. Правда, даже сам Михаил до конца не знает, идёт ли речь об официальной локализации — в последнее время энтузиасты берутся за перевод.
«Чемпионат» обратился к Михаилу лично, чтобы прояснить ситуацию, но какой-то конкретики актёр дать не смог.
Я, к сожалению, не помогу в этом вопросе. Я только получил инфу от агента, что идут переговоры о русском озвучании этой игры. А кто будет этим заниматься и на каком основании, мне не известно.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
Интервью с Михаилом Мартьяновым на «Кеноби одобряет!»
Видео доступно на YouTube-канале «Кеноби одобряет!». Права на видео принадлежат «Кеноби одобряет!».
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