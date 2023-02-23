Из студии Tango Gameworks уйдёт Синдзи Миками, создатель Resident Evil и The Evil Within

Как сообщает редакция TrueAchievements, из студии Tango Gameworks уходит её основатель Синдзи Миками. В своём письме создатель The Evil Within и Resident Evil объявил об уходе в ближайшие месяцы, поэтому полноценный анонс от Microsoft наверняка появится позже.

Синдзи Миками основал Tango Gameworks в начале 2010 года. За 13 лет японская студия выпустила дилогию The Evil Within, хоррор Ghostwire Tokyo и экшен Hi-Fi Rush, ставший самым высокооценённым проектом Xbox в Steam. После ухода Миками студия продолжит поддержку своих проектов. Кто именно займёт пост культового разработчика, пока неясно.

Также непонятно, чем планирует заняться Миками после ухода из студии. Не исключено, что 57-летний разработчик вновь создаст новую студию и возглавит создание своего нового проекта.