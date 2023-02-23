Из студии Tango Gameworks уйдёт Синдзи Миками, создатель Resident Evil и The Evil Within

Как сообщает редакция TrueAchievements, из студии Tango Gameworks уходит её основатель Синдзи Миками. В своём письме создатель The Evil Within и Resident Evil объявил об уходе в ближайшие месяцы, поэтому полноценный анонс от Microsoft наверняка появится позже.
Синдзи Миками основал Tango Gameworks в начале 2010 года. За 13 лет японская студия выпустила дилогию The Evil Within, хоррор Ghostwire Tokyo и экшен Hi-Fi Rush, ставший самым высокооценённым проектом Xbox в Steam. После ухода Миками студия продолжит поддержку своих проектов. Кто именно займёт пост культового разработчика, пока неясно.
Также непонятно, чем планирует заняться Миками после ухода из студии. Не исключено, что 57-летний разработчик вновь создаст новую студию и возглавит создание своего нового проекта.
- 23 февраля 2023
-
14:25
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
13:01
-
12:41
-
12:19
-
11:00
-
03:21
-
01:03
-
00:51
- 22 февраля 2023
-
22:31
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:41
-
18:15
-
17:46
-
17:26
-
17:03
-
16:27
-
16:23
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:03
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
13:50