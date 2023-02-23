После пощёчины Уилла Смита на «Оскаре-2023» появится кризисная группа
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На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. После этого артист несколько раз публично извинился, однако от последующих церемоний его всё же отстранили на 10 лет.
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Судя по всему, Американская академия киноискусства восприняла инцидент всерьёз, поэтому на «Оскаре-2023» появится специальная кризисная группа. По словам главы киноакадемии Билла Крамера, она будет готова к любым непредвиденным обстоятельствам.
У нас появилась целая кризисная команда, чего у нас никогда ещё не было. Мы проработали множество сценариев. Поэтому мы надеемся, что будем готовы ко всему, даже к самому неожиданному развитию событий.
95-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в ночь на 13 марта.
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