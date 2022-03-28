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Скандал на «Оскаре-2022»: Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку про свою жену

Скандал на «Оскаре-2022»: Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку про свою жену
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На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. В какой-то момент ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальная фильм». Как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. Рок тут же отшутился и продолжил вести церемонию как ни в чём не бывало, а Смит из зала несколько раз в грубой форме требовал «больше не упоминать имя своей жены».

Весь инцидент произошёл из-за шутки Криса Рока, в которой он сравнил жену Смита с героиней фильма «Солдат Джейн» — якобы обе лысые. Только вот Джада Пинкетт-Смит страдает от заболевания под названием синдром алопеции, вызывающий потерю волос. Судя по всему, Уилл не выдержал такого сравнения и решил напомнить ведущему, что у каждой шутки есть границы дозволенного. Сам Рок уже заявил, что подавать заявление в полицию не собирается.

Через некоторое время Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр отметил, что плачет не из-за награды, но из-за возможности «проливать свет на всех людей».

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