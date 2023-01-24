Стали известны все номинанты на «Оскар-2023» | LIVE
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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.
Материал дополняется в прямом эфире.
Лучший фильм
Не объявлено
Лучший режиссёр
Не объявлено
Лучшая мужская роль
Не объявлено
Лучшая женская роль
Не объявлено
Лучшая мужская роль второго плана
- Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
- Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
- Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
- Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
- Джадд Хирш («Фабельманы»)
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
- Хонг Чау («Кит»)
- Керри Кондон («Банши Инишерина»)
- Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
- Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
«Всё везде и сразу»
Фото: A24
Лучший адаптированный сценарий
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Женские сплетни»
Лучшие визуальные эффекты
Не объявлено
Лучший звук
- «На западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший игровой короткометражный фильм
Не объявлено
Лучший дизайн
Не объявлено
Лучший дизайн костюмов
- «Вавилон»
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Мистер Харрис едет в Париж»
«Вавилон»
Фото: Paramount Pictures
Лучшая оригинальная песня
Не объявлено
Лучший саундтрек
- «На Западном фронте без перемен»
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
Лучший грим и причёски
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бэтмен»
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда
- «Элвис»
- «Кит»
Лучший фильм на иностранном языке
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аргентина, 1985»
- «Близко»
- «Иа»
- «Тихоня»
Лучший монтаж
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший документальный фильм
Не объявлено
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Как измеряется год?»
- «Заклинатели слонов»
- «Выход»
- «Незнакомец у ворот»
Лучшая операторская работа
Не объявлено
Лучший мультфильм
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Я краснею»
- «Морской монстр»
Лучший короткометражный мультфильм
Не объявлено
Комментарии
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