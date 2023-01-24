Стали известны все номинанты на «Оскар-2023» | LIVE

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Материал дополняется в прямом эфире.

Лучший фильм

Не объявлено

Лучший режиссёр

Не объявлено

Лучшая мужская роль

Не объявлено

Лучшая женская роль

Не объявлено

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Барри Кеоган («Банши Инишерина»)

Брендан Глисон («Банши Инишерина»)

Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Джадд Хирш («Фабельманы»)

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)

Хонг Чау («Кит»)

Керри Кондон («Банши Инишерина»)

Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)

Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина»

«Всё везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»

«Всё везде и сразу» Фото: A24

Лучший адаптированный сценарий

«На Западном фронте без перемен»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Жить»

«Топ Ган: Мэверик»

«Женские сплетни»

Лучшие визуальные эффекты

Не объявлено

Лучший звук

«На западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Бэтмен»

«Элвис»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший игровой короткометражный фильм

Не объявлено

Лучший дизайн

Не объявлено

Лучший дизайн костюмов

«Вавилон»

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Мистер Харрис едет в Париж»

«Вавилон» Фото: Paramount Pictures

Лучшая оригинальная песня

Не объявлено

Лучший саундтрек

«На Западном фронте без перемен»

«Вавилон»

«Банши Инишерина»

«Всё везде и сразу»

«Фабельманы»

Лучший грим и причёски

«На Западном фронте без перемен»

«Бэтмен»

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда

«Элвис»

«Кит»

Лучший фильм на иностранном языке

«На Западном фронте без перемен»

«Аргентина, 1985»

«Близко»

«Иа»

«Тихоня»

Лучший монтаж

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший документальный фильм

Не объявлено

Лучший документальный короткометражный фильм

«Эффект Марты Митчелл»

«Как измеряется год?»

«Заклинатели слонов»

«Выход»

«Незнакомец у ворот»

Лучшая операторская работа

Не объявлено

Лучший мультфильм

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Я краснею»

«Морской монстр»

Лучший короткометражный мультфильм

Не объявлено