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Стали известны все номинанты на «Оскар-2023» | LIVE

Стали известны все номинанты на «Оскар-2023» | LIVE
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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Материал дополняется в прямом эфире.

Лучший фильм

Не объявлено

Лучший режиссёр

Не объявлено

Лучшая мужская роль

Не объявлено

Лучшая женская роль

Не объявлено

Лучшая мужская роль второго плана

  • Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
  • Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
  • Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
  • Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
  • Джадд Хирш («Фабельманы»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
  • Хонг Чау («Кит»)
  • Керри Кондон («Банши Инишерина»)
  • Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
  • Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»
«Всё везде и сразу»

«Всё везде и сразу»

Фото: A24

Лучший адаптированный сценарий

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Женские сплетни»

Лучшие визуальные эффекты

Не объявлено

Лучший звук

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший игровой короткометражный фильм

Не объявлено

Лучший дизайн

Не объявлено

Лучший дизайн костюмов

  • «Вавилон»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Мистер Харрис едет в Париж»
«Вавилон»

«Вавилон»

Фото: Paramount Pictures

Лучшая оригинальная песня

Не объявлено

Лучший саундтрек

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»

Лучший грим и причёски

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Бэтмен»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навсегда
  • «Элвис»
  • «Кит»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аргентина, 1985»
  • «Близко»
  • «Иа»
  • «Тихоня»

Лучший монтаж

  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик» 

Лучший документальный фильм

Не объявлено

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Эффект Марты Митчелл»
  • «Как измеряется год?»
  • «Заклинатели слонов»
  • «Выход»
  • «Незнакомец у ворот»

Лучшая операторская работа

Не объявлено

Лучший мультфильм

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Я краснею»
  • «Морской монстр»

Лучший короткометражный мультфильм

Не объявлено

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