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Вышел тизер нового персонажа Дехьи в Genshin Impact

Вышел тизер нового персонажа Дехьи в Genshin Impact
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Студия HoYoverse раскрыла новые подробности о Дехье, которая станет новым игровым персонажем в Genshin Impact.

Разработчики рассказали, что для прокачки героя потребуются камни Агнидус, красный шёлк, личинки песчаного жировика (диковинки пустыни) и светопроводящий тетраэдр.

Фото: HoYoverse

Пиро-мечница сможет усиливать навыки отряда к выживанию, а также наносить урон по области с помощью ультимейта. Анимации Дехьи показали в тизере нового героя.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Дехья станет играбельным персонажем в патче 3.5 для Genshin Impact, который выйдет 1 марта. В игру также добавят другого персонажа — крио-копейщика Мику. Ожидается, что в 3.6 Дехью можно будет получить из стандартного баннера.

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