«Точно рекомендую». Sons of The Forest очень понравилась геймерам

Вчера состоялся релиз сурвайвала Sons of The Forest. Пока что игра доступна только на ПК в раннем доступе, но позже наверняка доберётся и до консолей. Игроки, опробовавшие проект, уже поделились о нём своими впечатлениями — они в основном положительные.

У игры в Steam 89% положительных отзывов, а всего их 9,3 тыс. Люди отмечают, что игра получилась отличной — в ней интересные механики, затягивающий игровой процесс и приятная графика. Однако многие ругают оптимизацию.

Для игры в раннем доступе очень даже неплохо. Ставлю им лайк.

Начало положено, я нашёл гранату, и мой приятель погиб через 10 секунд. Игра чувствуется хорошо, атмосфера как в первой части, но графика лучше и анимации прикольные.

Старый добрый The Forest. Улучшили механики, визуально игра выглядит приятно, есть небольшие просадки FPS, но терпимо.

Инвентарь бомбовый, предметов уйма, карта огромная.

Первые шесть часов раннего доступа. Огромный мир, отличная атмосфера. Интересные погодные условия. Багов и вылетов не было. Игра значительно отличается от прошлой части. 100% рекомендую.

Как мы отметили выше, есть и негативные отзывы, но они касаются плохой работы. У некоторых пользователей даже на мощном железе игра чувствует себя не очень.

Пока что лучше воздержаться от покупки! Оптимизацию не завезли. Будем ждать.

После долгого ожидания вышла какашка, оптимизация никакая, лучше ждать патчей и обновлений.

Вспоминая первую The Forest — ничего удивительного. Пару лет подождать патчей, чтобы было играбельно, а так, может, в перспективе будет неплохо, но пока что не советую.