Готический Николас Кейдж в образе Дракулы украсил обложку Total Film

Издание Total Film представило обложки своего свежего номера. На них — Николас Кейдж в образе знаменитого графа Дракулы из комедийного ужастика «Ренфилд», а также Николас Холт (Безумный Макс: Дорога ярости), который играет приспешника князя тьмы.

Обложки нового номера Total Film, посвящённые фильму «Ренфилд»

Фото: Total Film

Фото: Total Film

В центре сюжета «Ренфилда» окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку. Премьера фильма намечена на 14 апреля. Скорее всего, до России он не доберётся.

Издание The Hollywood Reporter недавно поделилось первым кадром нового фильма с Николасом Кейджем. Картина называется «Аркадия» — это постапокалиптический триллер.

Вместе с Кейджем в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи». В кадре также можно увидеть Максвелла Дженкинса — он известен по главной роли в сериале «Затерянные в космосе» от Netflix.