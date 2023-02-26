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Провальный показ Suicide Squad: Kill the Justice League, что происходит с Battlefield 2042 и русскими шутерами

Обсуждаем геймплей «Отряда самоубийц» и делимся впечатлениями после недели в Atomic Heart
Suicide Squad: Kill the Justice League
Аудио-версия:
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 18-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим проблемы игры «Отряд самоубийц», впечатления после недели в Atomic Heart и судьбу Battlefield 2042. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

  • почему Bloodborne не вышла на ПК;
  • что не так с русскими шутерами и как это исправить;
  • как переварить всего «Гарри Поттера» и остаться довольным?

Смотрите прямую трансляцию по этой ссылке с 20:20 мск.

Подписывайтесь на наш Telegram, Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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