Обсуждаем геймплей «Отряда самоубийц» и делимся впечатлениями после недели в Atomic Heart

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 18-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим проблемы игры «Отряд самоубийц», впечатления после недели в Atomic Heart и судьбу Battlefield 2042. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

почему Bloodborne не вышла на ПК;

что не так с русскими шутерами и как это исправить;

как переварить всего «Гарри Поттера» и остаться довольным?

Смотрите прямую трансляцию по этой ссылке с 20:20 мск.

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