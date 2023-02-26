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Источник: Ubisoft работает сразу над десятью новыми Assassin's Creed

Источник: Ubisoft работает сразу над десятью новыми Assassin's Creed
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Как сообщает авторитетный журналист Том Хендерсон, Ubisoft решила сделать огромную ставку на серию Assassin's Creed. Ещё осенью компания представила шесть игр, однако в разработке находятся ещё как минимум четыре проекта.

Так, студия Ubisoft Sofia работает над традиционной частью серии сразу с тремя сеттингами: Индия, Ацтеки и Средиземноморье. Ubisoft Chengdu создаёт бесплатный кооперативный PvE-экшен, а Ubisoft Annecy трудится над мультиплеерной игрой с использованием облачных технологий. Кроме того, обсуждается и Nexus 2 — продолжение «Кредо убийц» для шлемов виртуальной реальности.

Источники в компании заявляют, что Ubisoft планирует вернуться к ежегодному выпуску Assassin's Creed. Так, ближайшим релизом станет Assassin’s Creed Mirage, которая должна выйти в августе. До конца года также выйдет Nexus для VR, а следующим большим релизом в серии станет Project Red в Японии, которая выйдет в 2024-м.

Японская Project Red, как отмечают инсайдеры, уже в отличном состоянии. В ней будет двое главных героев, а игровой процесс сосредоточится на скрытном прохождении.

Находящиеся в разработке игры в серии Assassin's Creed

  • Assassin’s Creed Mirage (Багдад)
  • Assassin’s Creed Project Red (Япония)
  • Assassin’s Creed Project Hexe (Центральная Европа)
  • Assassin’s Creed Project Jade (Китай/мобильная игра)
  • Assassin’s Creed Invictus (мультиплеер)
  • Assassin’s Creed Project Nexus (VR)
  • Assassin’s Creed Project Nexus 2 (VR)
  • Assassin’s Creed Project Nebula (Индия, Ацтеки и Средиземноморье)
  • Assassin’s Creed Project Raid (бесплатный кооперативный экшен)
  • Assassin’s Creed Project Echoes (мультиплеер с облачными технологиями)
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