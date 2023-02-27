HellRaisers вышла в плей-офф мэйджора по Dota 2 в Лиме

Российский состав HellRaisers по Dota 2 выиграл у филиппинской Geek Slate в дополнительном матче за шестое место в группе B на Lima Major 2023.

Матч завершился со счётом 2:0 — это позволило HR присоединиться к beastcoast, а также PSG.LGD и Tundra Esports в нижней сетке плей-офф. Свой первый матч на вылет «восставшие из ада» проведут 1 марта.

Пройти в верхнюю сетку из группы B удалось европейским Team Liquid и Entity, американской Shopify Rebellion, а также Team Aster из Китая.

Фото: Liquipedia

Плей-офф Lima Major 2023 состоится с 28 февраля по 5 марта в формате double-elimination, где команды из верхней сетки имеют шанс на одно поражение. Восемь лучших команд мэйджора поделят $ 500 тыс. и 1900 очков рейтинга Dota Pro Circuit.

Ранее в плей-офф прошла другая российская команда — Team Spirit, занявшая второе место в группе А.