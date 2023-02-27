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TORONTOTOKYO обратился к фанатам после вылета с Lima Major 2023 по Dota 2

Саппорт BetBoom Team Александр TORONTOTOKYO Хертек по Dota 2 записал видео для болельщиков после провального выступления на Lima Major 2023.

Российский киберспортсмен опроверг слухи о личных конфликтах внутри коллектива.

Многие говорят, что у нас что-то не так, но… С моей точки зрения — у нас всё нормально. Никто не ссорился. Все понимают, почему мы проиграли, просто рабочая обстановка.

Чемпион The International 10 в составе Team Spirit также выразил уверенность, что его новая команда сможет сделать выводы из поражений.

Самое ценное для нас — есть материал для работы. В каждой серии можно сделать какой-то вывод по игре. Это первый турнир для нашей команды, и я рад, что мы на него съездили. Благодаря этому турниру мы станем сильнее.

В конце обращения Хертек также призвал с оптимизмом смотреть в будущее

Проигрывать всегда неприятно, но я осознаю, что это часть нашего пути. Сезон только начался, и я думаю, что всё будет в порядке. Этот турнир показал, что нам нужно работать ещё больше.

Российская команда считалась одним из фаворитов турнира в Перу, но не смогла выйти даже в плей-офф, заняв восьмое место в группе B. После вылета игроки BetBoom не комментировали результаты и закрыли комментарии на своих страницах в соцсетях.