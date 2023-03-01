Gran Turismo 7 станет платформой для автоспорта в Неделе олимпийского киберспорта

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная автомобильная федерация объявили, что Gran Turismo 7 станет платформой для проведения автоспортивных олимпийских киберсоревнований. Онлайн-состязания начнутся уже в середине апреля, победители смогут принять участие в Неделе олимпийского киберспорта, которая пройдёт с 22 по 25 июня в Сингапуре.

Видео доступно на YouTube-канале GRAN TURISMO TV. Права на видео принадлежат Sony

Помимо гоночных соревнований, на протяжении четырёх дней будут проходить соревнования по гибридным физически-виртуальным видам спорта, демонстрации новых технологий, а также панельные дискуссии, лекции и выставочные матчи.

Кульминацией станет первый очный финал Олимпийской серии по киберспорту. Это глобальный турнир по виртуальным и симуляционным видам спорта, учреждённый в сотрудничестве с международными федерациями на волне успеха прошлогодней Олимпийской виртуальной серии. В ней участвовало более 250 тыс. человек из 100 стран. В программе были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.