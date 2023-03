Сериал The Last of Us поставил новый рекорд по просмотрам в 2023 году

Сериал The Last of Us в США пробил отметку в 1,19 млрд потраченных на него минут. Данные предоставила аналитическая компания Nelsen. Эксперты учли просмотры только на HBO Max. Сама HBO не публикует статистику после четвёртого эпизода.

А абсолютным лидером по просмотрам стала лента «Чёрная Пантера: Ваканда навеки». Она также стала самой просматриваемой премьерой Disney+. На неё пользователи онлайн-кинотеатра в период с 30 января по 5 февраля потратили 2,3 млрд минут.

Второе место топа заняла комедия Netflix «Что за люди» — у неё 1,6 млрд минут просмотров. Отметку в 1 млрд также преодолело шоу «Новый Амстердам», выходящее на Netflix и Peacock (1,2 млрд минут), и мультфильм «Миньоны: Грювитация» — его «насмотрели» на 1,18 млрд минут.

Топ-10 самых просматриваемых фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах

«Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — 2,3 млрд минут. «Что за люди» — 1,6 млрд минут. Новый Амстердам» — 1,2 млрд минут. The Last of Us — 1,19 млрд. «Миньоны: Грювитация» — 1,18 млрд минут. «Ходячие мертвецы» — 901 млн минут. «Джинни и Джорджия» — 900 млн минут. CoComelon — 790 млн минут. «Анатомия страсти» — 770 млн минут. «Морская полиция: Спецотдел» — 721 млн минут.

Близится финал сериала The Last of Us, а Белла Рамзи, играющая Элли в шоу, поделилась впечатлениями от работы над последним и предпоследним эпизодами.

По словам Рамзи, работать над восьмой серией было утомительно и тяжело, однако в итоге эпизод стал её любимым. Актриса в шутку отметила, что любит сцены, которые её «ломают».