Белла Рамзи: финал сериала The Last of Us разделит людей на два лагеря

Близится финал сериала The Last of Us, а Белла Рамзи, играющая Элли в шоу, поделилась впечатлениями от работы над последним и предпоследним эпизодами.

По словам Рамзи, работать над восьмой серией было утомительно и тяжело, однако в итоге эпизод стал её любимым. Актриса в шутку отметила, что любит сцены, которые её «ломают».

Это было… утомительно, но это были одни из моих любимых дней на съёмочной площадке. Это звучит по-настоящему мазохистски, но в каком-то смысле я люблю сцены, которые меня ломают.

Журналист Vogue узнал, как аудитория воспримет финал сезона, который наступит уже совсем скоро. Рамзи дала короткий ответ.

Это разделит мнения людей.

О чём конкретно говорит Рамзи, понять трудно. Возможно, авторы шоу решили изменить концовку, и это фанатам оригинальной игры The Last of Us может не понравиться.

Восьмая серия выйдет 6 марта, а девятый и последний эпизод появится 13-го числа.