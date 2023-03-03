Белла Рамзи: финал сериала The Last of Us разделит людей на два лагеря
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Близится финал сериала The Last of Us, а Белла Рамзи, играющая Элли в шоу, поделилась впечатлениями от работы над последним и предпоследним эпизодами.
По словам Рамзи, работать над восьмой серией было утомительно и тяжело, однако в итоге эпизод стал её любимым. Актриса в шутку отметила, что любит сцены, которые её «ломают».
Это было… утомительно, но это были одни из моих любимых дней на съёмочной площадке. Это звучит по-настоящему мазохистски, но в каком-то смысле я люблю сцены, которые меня ломают.
Журналист Vogue узнал, как аудитория воспримет финал сезона, который наступит уже совсем скоро. Рамзи дала короткий ответ.
Это разделит мнения людей.
О чём конкретно говорит Рамзи, понять трудно. Возможно, авторы шоу решили изменить концовку, и это фанатам оригинальной игры The Last of Us может не понравиться.
Восьмая серия выйдет 6 марта, а девятый и последний эпизод появится 13-го числа.
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