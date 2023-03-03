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Белла Рамзи: финал сериала The Last of Us разделит людей на два лагеря

Белла Рамзи: финал сериала The Last of Us разделит людей на два лагеря
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Близится финал сериала The Last of Us, а Белла Рамзи, играющая Элли в шоу, поделилась впечатлениями от работы над последним и предпоследним эпизодами.

По словам Рамзи, работать над восьмой серией было утомительно и тяжело, однако в итоге эпизод стал её любимым. Актриса в шутку отметила, что любит сцены, которые её «ломают».

Это было… утомительно, но это были одни из моих любимых дней на съёмочной площадке. Это звучит по-настоящему мазохистски, но в каком-то смысле я люблю сцены, которые меня ломают.

Журналист Vogue узнал, как аудитория воспримет финал сезона, который наступит уже совсем скоро. Рамзи дала короткий ответ.

Это разделит мнения людей.
Седьмая серия The Last of Us разбивает сердце и влюбляет в Беллу Рамзи. Прекрасный эпизод Седьмая серия The Last of Us разбивает сердце и влюбляет в Беллу Рамзи. Прекрасный эпизод

О чём конкретно говорит Рамзи, понять трудно. Возможно, авторы шоу решили изменить концовку, и это фанатам оригинальной игры The Last of Us может не понравиться.

Восьмая серия выйдет 6 марта, а девятый и последний эпизод появится 13-го числа.

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