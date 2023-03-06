Новые драйвера NVIDIA ухудшают работу видеокарт
Поделиться
Журналист Том Уоррен в социальных сетях сообщил о своём наблюдении. Он отметил, что у многих владельцев ПК после обновления свежих драйверов NVIDIA увеличилась нагрузка на центральный процессор.
По словам Уоррена, такое наблюдается у многих пользователей. Он посоветовал либо не обновляться, либо сделать откат к предыдущим драйверам, тогда нагрузка на процессор уменьшится. Таким образом, получится избежать проблемы.
Фото: Twitter
Пользователи в комментариях отмечают, что откат действительно помог снизить нагрузку на процессор. По словам людей, они удивились, когда увидели в процессе NVIDIA Container прирост нагрузки в 10%, но теперь вопрос решился. Сам Уоррен тоже отметил, что после личной проверки всё нормализовалось.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
15:27
-
15:09
-
14:41
-
14:22
-
14:14
-
13:35
-
13:07
-
12:52
-
12:29
-
12:16
-
11:32
-
11:13
-
10:34
-
09:39
-
09:06
-
08:30
-
03:14
-
02:53
-
01:44
- 5 марта 2023
-
20:45
-
18:49
-
18:16
-
17:59
-
17:24
-
16:59
-
16:31
-
15:54
-
15:31
-
15:01
-
14:57
-
14:39
-
14:05
-
13:45
-
13:28
-
13:07
Партнерский контент