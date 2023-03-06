Новые драйвера NVIDIA ухудшают работу видеокарт

Журналист Том Уоррен в социальных сетях сообщил о своём наблюдении. Он отметил, что у многих владельцев ПК после обновления свежих драйверов NVIDIA увеличилась нагрузка на центральный процессор.

По словам Уоррена, такое наблюдается у многих пользователей. Он посоветовал либо не обновляться, либо сделать откат к предыдущим драйверам, тогда нагрузка на процессор уменьшится. Таким образом, получится избежать проблемы.

Фото: Twitter

Пользователи в комментариях отмечают, что откат действительно помог снизить нагрузку на процессор. По словам людей, они удивились, когда увидели в процессе NVIDIA Container прирост нагрузки в 10%, но теперь вопрос решился. Сам Уоррен тоже отметил, что после личной проверки всё нормализовалось.