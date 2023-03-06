Сходство поражает: восьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

Сегодня, 6 марта, вышел новый эпизод сериала «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us. Издание IGN уже по традиции выпустило ролик, в котором сравнило сцены из оригинала с работой Крейга Мейзина.
Как и в прошлых сериях, можно отметить любовь создателей шоу к игре. Авторы используют схожие приёмы при съёмке, копируют некоторые культовые фразы из диалогов и так далее.
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Зрители поставили восьмому эпизоду The Last of Us наивысшую оценку из всех серий шоу — на iMDB у него 9,6 балла из 10. Ранее в рейтинге лидировала пятая серия (9,5/10).
Девятый эпизод станет последним в первом сезоне сериала и выйдет 13 марта. Посмотреть The Last of Us можно на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.
- 6 марта 2023
-
18:28
-
18:09
-
17:50
-
17:45
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:49
-
16:31
-
16:19
-
15:47
-
15:27
-
15:09
-
14:41
-
14:22
-
14:14
-
13:35
-
13:07
-
12:52
-
12:29
-
12:16
-
11:32
-
11:13
-
10:34
-
09:39
-
09:06
-
08:30
-
03:14
-
02:53
-
01:44
- 5 марта 2023
-
20:45
-
18:49
-
18:16
-
17:59
-
17:24