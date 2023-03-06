Зрители назвали восьмой эпизод The Last of Us лучшим во всём сериале

Сегодня вышел восьмой эпизод сериала The Last of Us. На данный момент у серии самый высокий рейтинг среди остальных эпизодов. На сайте IMDb у эпизода 9,6 балла из 10.

На втором месте по рейтингу расположилась пятая серия, в которой появились братья Генри и Сэм — у неё 9,5 балла. Затем следует премьерный эпизод с 9,2 балла из 10.

Фото: IMDb

Девятая и финальная серия выйдет 13 марта. Белла Рамзи, сыгравшая Элли в шоу, заявляла, что финальный эпизод разделит людей во мнениях. Возможно, она намекнула на изменённую концовку. Если действительно будет так, то серией с самым высоким рейтингом останется восьмая.

Шоу уже продлено на второй сезон. Его съёмки могут начаться уже в этом году, а вот выход наверняка состоится лишь в 2024-м.