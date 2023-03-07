Сегодня стартует бета The Finals. Как сыграть в хайповый шутер от авторов Battlefield?

В течение ближайших часов начнётся тестирование The Finals — нового шутера от создателей Battlefield, которые последние несколько лет покидали DICE и оказались в студии Embark. На этапе закрытой альфы игры собрала много восторженных отзывов — и свежие отзывы с беты оказались ещё лучше.

Однако попасть на тестирование всё ещё тяжело. На странице шутера в Steam можно подать заявку, но никаких гарантий попасть нет, однако SteelSeries начала масштабную раздачу ключей на бету. Вот как можно получить доступ:

Загружаем приложение SteelSeries GG, создаём аккаунт и подтверждаем почту. Заходим в раздел Giveaways, наверху будет карточка The Finals. Там появляется ключ — его копируем и активируем в Steam.

В России придётся использовать VPN, чтобы получить ключ в приложении SteelSeries GG.

The Finals — динамичный шутер с полной разрушаемостью, где несколько команд по три человека борются за максимальное количество очков. Первые отзывы оказались чрезвычайно лестными. Сейчас бета идёт на ПК, но шутер также выйдет на PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале jackfrags. Права на видео принадлежат Embark.