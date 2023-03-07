«Мета поменяется полностью». Fishman разобрал изменения патча 7.32e в Dota 2
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Капитан европейской команды Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук в своём телеграм-канале прокомментировал балансное обновление 7.32e в Dota 2.
По словам киберспортсмена, после выхода патча мета персонажей существенно изменится.
Многие сейчас жалуются, что Valve ничего не поменяли. Но на самом деле те, кто так думает, завтра зайдут в «Доту» и увидят просто совершенно других героев в пуле. Ну, может, не совершенно других, но будет разнообразие, будет сдвиг меты.
Фишман также перечислил героев, которые в версии 7.32e стали ощутимо слабее.
Порезали Undying, порезали билды с Enchanted Mango, порезали Treant Protector, Broodmothe и Lina. Некоторых героев апнули, поэтому мета поменяется полностью. Это радует.
Среди героев, которых серьёзно улучшили, капитан Entity назвал Ender Titan и Bane.
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