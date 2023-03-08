Для Halo Infinite внезапно вышла официальная русская озвучка
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7 марта Microsoft выпустила новый патч для Halo Infinite, который в том числе добавил в шутер официальную русскую озвучку. Она стала доступна спустя чуть больше года после официального релиза игры в декабре 2021 года.
Microsoft анонсировала официальный русский дубляж для Halo Infinite ещё в феврале прошлого года, однако позже компания покинула российский рынок и прекратила продажи своих игр в стране. Судя по всему, это не помешало ей продолжить работу над русской озвучкой, так что теперь русскоязычные игроки могут насладиться привычными голосами в сюжетной кампании и мультиплеере.
Помимо озвучки Halo Infinite, в Microsoft также обещали выпустить дубляж Forza Horizon 5. Появятся ли в гонке русские голоса или нет, пока неясно.
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