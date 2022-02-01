Halo Infinite и Forza Horizon 5 «заговорят» на русском. Обе игры получат дубляж

Microsoft объявила, что Halo Infinite и Forza Horizon 5 получат полную локализацию — в обозримом будущем обе игры «заговорят» русскими голосами. Другими подробностями компания поделится позже.
Обе игры вышли в прошлом году, а перевод ограничивался переводом субтитров. Многие владельцы Xbox всё же хотели проходить блокбастеры компании с полной локацией — и вскоре они смогут это сделать.
Microsoft в конце жизненного цикла Xbox 360 и начале поколения Xbox One зачастую дублировала свои игры. Тогда озвучивали и Halo 4, и Gears of War 4, и Sunset Overdrive, и Dead Rising 3, и Ryse: Son of Rome. Однако постепенно от практики начали отказываться — причины до сих пор неизвестны.
Анонс произошёл вместе с запуском ежемесячного дайджеста новостей на русском новостном портале Xbox Wire.
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