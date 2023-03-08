Призовой фонд фестиваля киберспорта в Саудовской Аравии составит рекордные $ 45 млн

Правительство Саудовской Аравии приняло решение увеличить призовой фонд второго киберспортивного фестиваля Gamers8, который пройдёт в июле в Эр-Рияде.

Изначально общая сумма призовых, которые планируют разыграть организаторы, составляла $ 30 млн (как в прошлом году), теперь же выросла до $ 45 млн — это рекорд для подобных ивентов.

Список дисциплин и полное распределение призовых, как и другая информация об участниках, пока не сообщаются.

Фото: gamers8

В прошлом году на фестивале Gamers8 в Саудовской Аравии проходили турниры по Dota 2, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege, Rocket League и Fortnite с общим призовым фондом $ 30 млн. На турнире Riyadh Masters 2022 по Dota 2, к примеру, разыграли $ 4 млн — в финале китайская PSG.LGD обыграла Team Spirit.