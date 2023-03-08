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Дженна Ортега меняла сценарий «Уэнсдей» прямо во время съёмок

Дженна Ортега меняла сценарий «Уэнсдей» прямо во время съёмок
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Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега во время посещения подкаста Armchair Expert рассказала о своей работе над шоу. По словам Ортеги, прямо во время съёмочного процесса она увлечённо вносила корректировки в сценарий, чтобы сделать свою героиню лучше.

Как отметила девушка, в какой-то момент она поняла, что рассуждает о сценарии и своём персонаже не с профессиональной точки зрения. В определённые моменты это даже доставляло некоторые проблемы сценаристам сериала.

Ортега вспомнила про некоторые реплики своей героини и рассказала, как она их поменяла.

Всё, что она делает, всё, что мне приходилось играть, вообще не имело смысла для её персонажа. Её пребывание в любовном треугольнике не имело смысла. Там была фраза о том, что она должна надеть платье на школьные танцы, и она сказала: «Боже мой, мне это нравится. Фу, не могу поверить, что я это сказала. Я ненавижу себя». И мне пришлось сказать другое: «Нет, это невозможно».
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«Уэнсдей» уже продлён на второй сезон, но даты его выхода пока что нет.

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