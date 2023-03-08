Дженна Ортега меняла сценарий «Уэнсдей» прямо во время съёмок
Поделиться
Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега во время посещения подкаста Armchair Expert рассказала о своей работе над шоу. По словам Ортеги, прямо во время съёмочного процесса она увлечённо вносила корректировки в сценарий, чтобы сделать свою героиню лучше.
Как отметила девушка, в какой-то момент она поняла, что рассуждает о сценарии и своём персонаже не с профессиональной точки зрения. В определённые моменты это даже доставляло некоторые проблемы сценаристам сериала.
Ортега вспомнила про некоторые реплики своей героини и рассказала, как она их поменяла.
Всё, что она делает, всё, что мне приходилось играть, вообще не имело смысла для её персонажа. Её пребывание в любовном треугольнике не имело смысла. Там была фраза о том, что она должна надеть платье на школьные танцы, и она сказала: «Боже мой, мне это нравится. Фу, не могу поверить, что я это сказала. Я ненавижу себя». И мне пришлось сказать другое: «Нет, это невозможно».
«Уэнсдей» уже продлён на второй сезон, но даты его выхода пока что нет.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
14:16
-
14:06
-
13:54
-
13:48
-
13:05
-
12:34
-
12:26
-
10:37
-
10:16
-
00:43
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:17
-
22:27
-
21:03
-
20:43
-
20:22
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:15
-
17:45
-
17:16
-
17:07
-
16:54
-
16:34
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:38
-
15:16
-
15:02
-
15:02
-
14:49
Партнерский контент