Нейросеть представила Дженну Ортегу в образе обворожительной Лары Крофт

Нейросеть Midjourney представила несколько красивых изображений Дженны Ортеги в образе Лары Крофт из игр и фильмов по вселенной «Расхитительница гробниц» (Tomb Rider). Судя по картинкам, Дженна легко воплотила бы образ знаменитой охотницы за сокровищами и искательницы приключений.
Дженна Ортега в образе Лары Крофт из Tomb Rider
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
У Призрачного лица из хоррор-цикла «Крик» явно нет шансов против Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Если эти персонажи когда-нибудь столкнутся, то юная и мрачная Уэнсдей выйдет из схватки победителем. В этом уверена сама Дженна Ортега, которая и играет главную роль в детективном подростковом сериале от Netflix, и вернулась к образу Тары Карпентер в ленте «Крик 6».
Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.
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