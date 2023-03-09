Нейросеть представила Дженну Ортегу в образе обворожительной Лары Крофт

Нейросеть Midjourney представила несколько красивых изображений Дженны Ортеги в образе Лары Крофт из игр и фильмов по вселенной «Расхитительница гробниц» (Tomb Rider). Судя по картинкам, Дженна легко воплотила бы образ знаменитой охотницы за сокровищами и искательницы приключений.

Дженна Ортега в образе Лары Крофт из Tomb Rider

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

У Призрачного лица из хоррор-цикла «Крик» явно нет шансов против Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Если эти персонажи когда-нибудь столкнутся, то юная и мрачная Уэнсдей выйдет из схватки победителем. В этом уверена сама Дженна Ортега, которая и играет главную роль в детективном подростковом сериале от Netflix, и вернулась к образу Тары Карпентер в ленте «Крик 6».

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.