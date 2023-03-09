Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нейросеть представила Дженну Ортегу в образе обворожительной Лары Крофт

Нейросеть представила Дженну Ортегу в образе обворожительной Лары Крофт
Аудио-версия:
Комментарии

Нейросеть Midjourney представила несколько красивых изображений Дженны Ортеги в образе Лары Крофт из игр и фильмов по вселенной «Расхитительница гробниц» (Tomb Rider). Судя по картинкам, Дженна легко воплотила бы образ знаменитой охотницы за сокровищами и искательницы приключений.

Дженна Ортега в образе Лары Крофт из Tomb Rider

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

У Призрачного лица из хоррор-цикла «Крик» явно нет шансов против Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Если эти персонажи когда-нибудь столкнутся, то юная и мрачная Уэнсдей выйдет из схватки победителем. В этом уверена сама Дженна Ортега, которая и играет главную роль в детективном подростковом сериале от Netflix, и вернулась к образу Тары Карпентер в ленте «Крик 6».

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.

Новость по теме
Дженна Ортега: Уэнсдей смогла бы победить Призрачное лицо из «Крика 6»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023