Дженна Ортега: я не мрачная, не извращённая и не скрытная
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Актриса Дженна Ортега на шоу Saturday Night Live заявила, что она не такая мрачная, извращённая и скрытная, как многие могут думать из-за её ролей в хоррорах «X» и двух последних частях «Крика», да и в сериале «Уэнсдей». В своём монологе она также вспомнила свою первую роль в милейшей рекламе зубной пасты.
Из-за моих ролей многие думают, что в реальной жизни я тёмная и извращённая, но я совсем не такая. Думаю, что есть что-то в моём лице. Когда люди его видят, они думают: «Эй, давайте зальём это кровью». Но я не всегда играла в хоррорах. Моей первой ролью была реклама зубной пасты, тогда мне было девять.
Дженна Ортега на шоу Saturday Night Live
Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live Права на видео принадлежат Saturday Night Live.
В проморолике к этому шоу Дженна в шутку заявила, что ей надоел вирусный танец из сериала «Уэнсдей», который она поставила самостоятельно.
Новость по темеДженне Ортеге надоел знаменитый танец из «Уэнсдей»
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